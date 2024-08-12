Бойцы ГНСУ сбили российский дрон Ланцет

Вдребезги разбитый"Ланцет" — пограничники под Волчанском уничтожили российский ударный дрон
Украинские пограничники под Волчанском Харьковской области уничтожили тяжелый российский дрон-камикадзе ZALA "Ланцет". Стоимость беспилотника в базовой комплектации — 12 тысяч долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ в понедельник, 12 августа.
Пограничники уничтожили российский дрон "Ланцет"
Прекрасной работой отличились бойцы пограничной бригады "Гарт". Благодаря зенитной пушке ЗУ-23-2, расчеты полностью уничтожили дрон.
Дрон ZALA "Ланцет" — что известно о технике
Отметим, что "Ланцет" — российский серийный дрон-камикадзе, созданный в 2020 году. Дрон стоит 12 тысяч долларов в полной комплектации. Он способен летать на 50 километров, но при этом находиться в воздухе может всего час. В полете "Ланцет" способен развивать скорость в 110 км/ч, при атаке цели разгоняется до 300 км/ч.
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