Бойцы ГНСУ сбили российский дрон Ланцет

Остатки российского ударного дрона-камикадзе "Ланцет". Фото: скриншот

Украинские пограничники под Волчанском Харьковской области уничтожили тяжелый российский дрон-камикадзе ZALA "Ланцет". Стоимость беспилотника в базовой комплектации — 12 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ в понедельник, 12 августа.

Читайте также:

Пограничники уничтожили российский дрон "Ланцет"

Прекрасной работой отличились бойцы пограничной бригады "Гарт". Благодаря зенитной пушке ЗУ-23-2, расчеты полностью уничтожили дрон.

Остатки сбитого дрона "Ланцет". Источник: скриншот

Дрон ZALA "Ланцет" — что известно о технике

Дрон "Ланцет" на презентации в России. Источник: росСМИ

Отметим, что "Ланцет" — российский серийный дрон-камикадзе, созданный в 2020 году. Дрон стоит 12 тысяч долларов в полной комплектации. Он способен летать на 50 километров, но при этом находиться в воздухе может всего час. В полете "Ланцет" способен развивать скорость в 110 км/ч, при атаке цели разгоняется до 300 км/ч.