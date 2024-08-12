Бійці ДПСУ збили російський дрон Ланцет — відео

Вщент розбитий "Ланцет" — прикордонники під Вовчанськом знищили російський ударний дрон
Українські прикордонники під Вовчанськом Харківської області знищили важкий російський дрон-камікадзе ZALA "Ланцет". Вартість безпілотника в базовій комплектації — 12 тисяч доларів.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ у понеділок, 12 серпня.
Прикордонники знищили російський дрон "Ланцет"
Прекрасною роботою відзначилися бійці прикордонної бригади "Гарт". Завдяки зенітній гарматі ЗУ-23-2, розрахунки вщент знищили дрон.
Дрон ZALA "Ланцет" — що відомо про техніку
Зазначимо, що "Ланцет" — російський серійний дрон-камікадзе, створений у 2020 році. Дрон коштує 12 тисяч доларів у повній комплектації. Він здатен літати на 50 кілометрів, але при цьому перебувати у повітрі може лише годину. У польоті "Ланцет" здатен розвивати швидкість у 110 км/г, при атаці цілі розганяється до 300 км/г.
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