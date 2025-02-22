Акция в поддержку пленных в Харькове - к митингу присоединились воины

Украинский военный. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в субботу, 22 февраля, продолжается акция в поддержку военнопленных. К митингу присоединились, в частности, и военные.

С одним из них пообщалась корреспондентка Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных в Харькове 22 февраля

Военный рассказал, что гражданские не должны забывать о тех, кто уже долгое время на фронте, а не дома.

"Чтобы не забывали за всех, чтобы все было у нас хорошо. Потому что когда нас забирают туда, мы первые, отпусков не дают, ничего не дают, ну на обмен не идут", — сказал он.

Защитник добавил, что именно поэтому воины пришли на митинг, потому что все хотят домой.

Напомним, сегодня в Харькове десятки активистов вышли на улицы с плакатами в поддержку военнопленных.

Также акция в поддержку украинских военнопленных состоялась в Киеве 20 февраля.