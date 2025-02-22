Акція на підтримку полонених у Харкові — до мітингу доєдналися воїни

Український військовий. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у суботу, 22 лютого, триває акція на підтримку військовополонених. До мітингу доєдналися, зокрема, й військові.

З одним із них поспілкувалася кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція на підтримку полонених у Харкові 22 лютого

Військовий розповів, що цивільні не повинні забувати про тих, хто вже довгий час на фронті, а не вдома.

"Щоб не забували за всіх, щоб все було в нас добре. Тому що коли нас забирають туди, ми перші, відпусток не дають, нічого не дають, ну на обмін не йдуть", — сказав він.

Захисник додав, що саме тому воїни прийшли на мітинг, бо всі хочуть додому.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові десятки активістів вийшли на вулиці з плакатами на підтримку військовополонених.

Також акція на підтримку українських військовополонених відбулася у Києві 20 лютого.