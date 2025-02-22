Акція на підтримку полонених у Харкові — до мітингу доєдналися воїни

Всі хочуть додому — воїн доєднався до акції у Харкові
У Харкові у суботу, 22 лютого, триває акція на підтримку військовополонених. До мітингу доєдналися, зокрема, й військові.
З одним із них поспілкувалася кореспондентка Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених у Харкові 22 лютого
Військовий розповів, що цивільні не повинні забувати про тих, хто вже довгий час на фронті, а не вдома.
"Щоб не забували за всіх, щоб все було в нас добре. Тому що коли нас забирають туди, ми перші, відпусток не дають, нічого не дають, ну на обмін не йдуть", — сказав він.
Захисник додав, що саме тому воїни прийшли на мітинг, бо всі хочуть додому.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові десятки активістів вийшли на вулиці з плакатами на підтримку військовополонених.
Також акція на підтримку українських військовополонених відбулася у Києві 20 лютого.
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