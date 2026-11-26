Украинские защитники на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области сохраняется активность российских войск, однако характер боевых действий на отдельных участках изменился. Силы обороны продолжают срывать планы противника и не дают ему осуществить задуманное окружение украинских подразделений. В то же время россияне все реже используют тяжелую бронетехнику во время штурмов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

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Ситуация в Харьковской области

В зоне ответственности Группировки объединенных сил интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущими месяцами. В то же время российские войска продолжают оказывать давление на отдельных участках фронта. Наибольшая активность сохраняется на Купянском направлении, где противник пытается продвигаться с севера от города и атакует украинский плацдарм на левом берегу Оскола.

Активные бои также продолжаются на Великослобожанском направлении. Там завершается операция "Медвежья ловушка", в ходе которой российские военные пытаются удержать или вернуть утраченные позиции. Изменилась прежде всего интенсивность боевых действий, но наступательные намерения противника остаются.

"Ситуация сейчас не очень напряженная, но на отдельных направлениях сохраняется активность противника. В первую очередь речь идет о Купянском направлении, где сохраняется давление как с севера от города, так и на плацдарм украинских войск на левом берегу реки Оскол", — отметил спикер.

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Как ВСУ сорвали план РФ

На Великобурлукском направлении украинские военные сорвали план российского командования соединить это направление с Северо-Слобожанским. Таким образом противник хотел окружить украинские подразделения, прижав их к российской границе. Российские войска должны были продвигаться навстречу друг другу, однако реализовать замысел не смогли.

Силы обороны обнаружили слабое место между российскими подразделениями и перерезали его. В результате в окружении оказались передовые силы противника, которые пытались продвинуться к Вильховатке и закрепиться там. По словам Трегубова, российское командование преждевременно отчиталось о выполнении задачи, хотя достичь запланированного результата его войска даже не приблизились.

"Проблема, как всегда у россиян, заключалась в том, что они доложили о выполнении задачи тогда, когда даже близко не подошли к ней. Разумеется, в результате они так и не выполнили её", — пояснил пресс-секретарь.

Использование бронетехники

Массовое применение бронетехники на фронте остается редкостью. Операция украинских военных на Великобурлуцком направлении требовала длительной подготовки, в частности защиты машин от российских беспилотников. Без дополнительного оборудования бронетехника становится легкой мишенью для дронов. Трегубов подчеркнул, что успешное применение бронемашин на отдельном участке не означает возврата к массированным механизированным штурмам. Российские войска также осознают риски таких атак и не спешат использовать тяжелую технику.

"То, что мы применили на Великобурлуцком направлении, — это было большое исключение. И это большое исключение требовало очень тщательной подготовки", — подчеркнул Трегубов.

В то же время он отметил, что попытки россиян штурмовать украинские позиции на бронетехнике могут привести к значительным потерям.

"В тех атаках, которые россияне сейчас проводят, применение бронетехники для них, скорее всего, закончится превращением бронетехники в металлические гробы. Поэтому они как-то не планируют", — добавил пресс-секретарь.

Ложь российского командования

Недостоверные доклады российских военных могут влиять на ход боевых действий. Во время попытки окружить украинские подразделения россияне сами раскрыли свой замысел. Сначала они сообщали командованию о планах окружения, а впоследствии начали заявлять о якобы успешном завершении операции, хотя на самом деле не выполнили задачу. Это позволило украинской стороне заблаговременно узнать о намерениях противника и подготовиться к противодействию. По словам Трегубова, стремление российских военных отчитываться об успехах, которых на самом деле нет, становится слабым местом армии РФ.

"Когда они начали лгать, что украинские войска уже окружены, их план уже был на поверхности. Уже не требовалась даже работа разведки, они сами вышли с этим планом и сказали, что он уже выполнен", — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что российские командиры пытаются скрывать неудачи от руководства, из-за чего раскрывают собственные военные планы и создают проблемы для своих подразделений.

Удар по Харькову

Отметим, около пяти часов утра 26 ноября российские войска нанесли два удара беспилотниками по Харькову. В результате атаки погибли два человека. Их тела обнаружили спасатели во время тушения пожара в 16-этажном доме Новобаварского района, где загорелась квартира на 15-м этаже. Еще один человек перенес острую стрессовую реакцию.

Также под ударом оказался Холодногорский район. Там беспилотник упал на землю, в результате чего были повреждены здания больницы, спортивного учреждения, торговые объекты, автозаправочная станция, частные дома и автомобили. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают искать возможности для продвижения и пытаются расширять зоны контроля у границы в Харьковской области. В то же время на отдельных участках ситуация остается стабильной, а попытки противника затрудняются действиями украинских защитников.

Также Новини.LIVE писали, что на Волчанском направлении российские военные пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл небольшими группами. Для этого они используют лесополосы, туман и другие природные условия. В то же время украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их. Тактика оккупантов меняется, а активность вражеских дронов затрудняет передвижение вблизи фронта.