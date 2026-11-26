Українські захисники на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Харківщині зберігається активність російських військ, однак характер бойових дій на окремих ділянках змінився. Сили оборони продовжують руйнувати плани противника та не дають йому реалізувати задумане оточення українських підрозділів. Водночас росіяни дедалі рідше використовують важку бронетехніку під час штурмів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

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Ситуація на Харківщині

У зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил інтенсивність бойових дій знизилася порівняно з попередніми місяцями. Водночас російські війська продовжують тиснути на окремих ділянках фронту. Найбільша активність зберігається на Куп'янському напрямку, де противник намагається просуватися з півночі від міста та атакує український плацдарм на лівому березі Осколу.

Активні бої також тривають на Великослобожанському напрямку. Там завершується операція "Ведмежий капкан", під час якої російські військові намагаються втримати або повернути втрачені позиції. Змінилася передусім інтенсивність бойових дій, але наступальні наміри противника залишаються.

"Стан зараз не дуже інтенсивний, але на окремих напрямках зберігається активність противника. У першу чергу ми говоримо про Куп'янський напрямок, де зберігається тиск як з півночі від міста, так і на плацдарм українських військ на лівому березі річки Оскіл", — зазначив речник.

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На Великобурлуцькому напрямку українські військові зірвали план російського командування з'єднати цей напрямок із Північно-Слобожанським. Таким чином противник хотів оточити українські підрозділи, притиснувши їх до російського кордону. Російські війська мали просуватися назустріч одне одному, однак реалізувати задум не змогли.

Сили оборони виявили слабке місце між російськими підрозділами та перерізали його. У результаті в оточенні опинилися передові сили противника, які намагалися просунутися до Вільховатки та закріпитися там. За словами Трегубова, російське командування передчасно відзвітувало про виконання завдання, хоча досягти запланованого результату його війська навіть не наблизилися.

"Проблема, як завжди у росіян, була в тому, що вони доповіли про її виконання тоді, коли навіть і близько не були до нього. Звісно, як результатом стало те, що вони його і ніколи не виконали", — пояснив речник.

Використання бронетехніки

Масоване застосування бронетехніки на фронті залишається рідкістю. Операція українських військових на Великобурлуцькому напрямку потребувала тривалої підготовки, зокрема захисту машин від російських безпілотників. Без додаткового обладнання бронетехніка стає легкою ціллю для дронів. Трегубов наголосив, що успішне застосування бронемашин на окремій ділянці не означає повернення до масованих механізованих штурмів. Російські війська також усвідомлюють ризики таких атак і не поспішають використовувати важку техніку.

"Те, що ми застосували на Великобурлуцькому напрямку, — це було велике виключення. І це велике виключення потребувало дуже великої підготовки", — наголосив Трегубов.

Водночас він зауважив, що спроби росіян штурмувати українські позиції на бронетехніці можуть призвести до значних втрат.

"У тих атаках, які росіяни зараз проводять, застосування бронетехніки для них, найімовірніше, завершиться перетворенням бронетехніки на металеві труни. Тому вони якось не планують", — додав речник.

Брехня російського командування

Недостовірні доповіді російських військових можуть впливати на перебіг бойових дій. Під час спроби оточити українські підрозділи росіяни самі розкрили свій задум. Спочатку вони повідомляли командуванню про плани оточення, а згодом почали заявляти про нібито успішне завершення операції, хоча насправді не виконали завдання. Це дозволило українській стороні завчасно дізнатися про наміри противника та підготуватися до протидії. За словами Трегубова, прагнення російських військових звітувати про успіхи, яких насправді немає, стає слабким місцем армії РФ.

"Коли вони почали брехати, що українські війська вже оточені, їхній план уже був на поверхні. Уже не треба було навіть роботи розвідки, вони самі вийшли з цим планом і сказали, що він уже виконаний", — пояснив речник.

Він додав, що російські командири намагаються приховувати невдачі від керівництва, через що розкривають власні військові плани та створюють проблеми для своїх підрозділів.

Удар по Харкову

Зазначимо, близько п'ятої години ранку, 26 листопада російські війська завдали двох ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Їхні тіла виявили рятувальники під час гасіння пожежі у 16-поверхівці Новобаварського району, де зайнялася квартира на 15-му поверсі. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Також під ударом опинився Холодногірський район. Там безпілотник влучив у землю, внаслідок чого пошкоджено будівлі лікарні, спортивного закладу, торговельні об'єкти, автозаправну станцію, приватні будинки та автомобілі. Попередньо, постраждали двоє людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують шукати можливості для просування та намагаються розширювати зони контролю біля кордону на Харківщині. Водночас на окремих ділянках ситуація залишається стабільною, а спроби противника ускладнені діями українських захисників.

Також Новини.LIVE писали, що на Вовчанському напрямку російські військові намагаються обходити українські позиції та проникати в тил малими групами. Для цього вони використовують лісосмуги, туман та інші природні умови. Водночас українські підрозділи виявляють такі групи й знищують їх. Тактика окупантів змінюється, а активність ворожих дронів ускладнює пересування поблизу фронту.