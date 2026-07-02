В Харькове иностранец обещал мужчинам бронь за 20 тысяч долларов

Барьеры на границе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, "бронь" и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, в марте 2026 года владелец торговых точек по продаже меховых изделий на рынке "Барабашово" случайно услышал разговор женщины о знакомом, который не мог получить отсрочку от мобилизации. После этого он сам предложил помощь и договорился о встрече.

Во время разговора мужчина заверил, что имеет связи в одном из государственных учреждений Харькова. Он пообещал оформить фиктивное трудоустройство, которое должно было дать основания для получения отсрочки. По его словам, работать на самом деле не пришлось бы.

После этого фигурант предложил оформить зарубежную командировку в одну из европейских стран "в один конец". Также он убеждал, что без такой схемы законно выехать за пределы Украины мужчине не удастся.

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По информации правоохранителей, обвиняемый требовал 20 тысяч долларов США. Эти деньги, по его словам, были нужны для подготовки необходимых документов. Также он попросил предоставить копии документов «заказчика», чтобы проверить возможность реализации схемы.

Что грозит

Правоохранители задержали мужчину сразу после получения оговоренной суммы. Ему сообщили о подозрении. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. Мужчину обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами. Если вину докажут в суде, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Кроме того, суд может запретить ему занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью сроком до трех лет, а также конфисковать имущество.

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Ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату Харьковского городского совета VIII созыва, которого считают причастным к организации незаконного выезда военнообязанных за границу. По данным следствия, он вместе с 28-летним барменом наладил схему, в рамках которой мужчинам предлагали различные способы избежать мобилизации — от фиктивного оформления инвалидности и "брони" до незаконного пересечения государственной границы.

По версии следствия, для координации действий сообщники создали закрытую группу в мессенджере, где обсуждали детали схемы. Одному из "клиентов" они предложили за 17 тысяч долларов маршрут через Киев и Одесскую область в Румынию в обход официальных пунктов пропуска. В конце марта правоохранители задержали бармена при попытке получить деньги через криптокошелек, а впоследствии депутату объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.

Также Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении 38-летнему блогеру из Харькова, который после начала полномасштабного вторжения уехал в Россию. По данным следствия, мужчина распространял пророссийский контент, оправдывал войну против Украины и призывал к изменению государственной границы.