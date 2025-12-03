Видео
Главная Харьков Взрыв в Харькове — количество жертв увеличилось

Взрыв в Харькове — количество жертв увеличилось

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:39
Взрыв в Харькове - количество жертв увеличилось
Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковский городской совет

В среду, 3 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Сейчас количество погибших в результате этого увеличилось.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:
Вибух у Харкові - кількість жертв збільшилась - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Погибшие в результате взрыва в Харькове

По словам Терехова, сейчас количество погибших в Харькове в результате взрыва возросло до двух.

Мэр сообщил, что инцидент не связан с вражеской атакой — взрыв был бытовым.

После просмотра камер наблюдения установили, что происшествие произошло из-за взрыва автомобиля.

Повреждены гаражи, близлежащие жилые дома и здания исправительной колонии.

Напомним, что ранее стало известно о взрыве в Харькове.

А ранее взрывы прогремели в Днепре.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине погибшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
