Взрыв в Харькове — количество жертв увеличилось

Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковский городской совет

В среду, 3 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Сейчас количество погибших в результате этого увеличилось.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Терехова. Фото: скриншот

Погибшие в результате взрыва в Харькове

По словам Терехова, сейчас количество погибших в Харькове в результате взрыва возросло до двух.

Мэр сообщил, что инцидент не связан с вражеской атакой — взрыв был бытовым.

После просмотра камер наблюдения установили, что происшествие произошло из-за взрыва автомобиля.

Повреждены гаражи, близлежащие жилые дома и здания исправительной колонии.

Напомним, что ранее стало известно о взрыве в Харькове.

А ранее взрывы прогремели в Днепре.