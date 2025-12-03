Взрыв в Харькове — количество жертв увеличилось
Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:39
Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковский городской совет
В среду, 3 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Сейчас количество погибших в результате этого увеличилось.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Погибшие в результате взрыва в Харькове
По словам Терехова, сейчас количество погибших в Харькове в результате взрыва возросло до двух.
Мэр сообщил, что инцидент не связан с вражеской атакой — взрыв был бытовым.
После просмотра камер наблюдения установили, что происшествие произошло из-за взрыва автомобиля.
Повреждены гаражи, близлежащие жилые дома и здания исправительной колонии.
Напомним, что ранее стало известно о взрыве в Харькове.
А ранее взрывы прогремели в Днепре.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама