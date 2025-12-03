Вибух у Харкові — кількість жертв збільшилась

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська міська рада

У середу, 3 листопада, у Харкові пролунав вибух. Наразі кількість загиблих внаслідок цього збільшилась.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Загиблі внаслідок вибуху у Харкові

За словами Терехова, наразі кількість загиблих у Харкові внаслідок вибуху зросла до двох.

Мер повідомив, що інцидент не пов’язаний з ворожою атакою — вибух був побутовим.

Після перегляду камер спостереження встановили, що подія сталася через вибух автомобіля.

Пошкоджені гаражі, прилеглі житлові будинки та будівлі виправної колонії.

