Вибух у Харкові — кількість жертв збільшилась
Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:39
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська міська рада
У середу, 3 листопада, у Харкові пролунав вибух. Наразі кількість загиблих внаслідок цього збільшилась.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Загиблі внаслідок вибуху у Харкові
За словами Терехова, наразі кількість загиблих у Харкові внаслідок вибуху зросла до двох.
Мер повідомив, що інцидент не пов’язаний з ворожою атакою — вибух був побутовим.
Після перегляду камер спостереження встановили, що подія сталася через вибух автомобіля.
Пошкоджені гаражі, прилеглі житлові будинки та будівлі виправної колонії.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про вибух у Харкові.
А раніше вибухи пролунали у Дніпрі.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама