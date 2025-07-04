Агент РФ следил за военными в Харькове — получил тюремный срок

Работники СБУ задержали агента РФ. Иллюстративное фото: СБУ

Российский агент шпионил за украинскими военными в Харькове под видом "поездок на дачу". За это он получил тюремный срок.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники в СБУ.

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Работники СБУ выяснили, что российский агент шпионил за локациями Сил обороны в Харькове. Коллаборантом оказался 21-летний местный житель, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы, где он публиковал антиукраинские комментарии.

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Отмечается, что под видом "поездок на дачу" вблизи передовой он отслеживал позиции артиллерии и радиолокационных комплексов ПВО, которые защищают город.

Кроме того, он искал следы танковых гусениц и колесной бронетехники украинских войск, чтобы передать соответствующие координаты россиянам.

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Какое наказание получил предатель

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его на горячем в январе 2025 года, когда он проводил доразведку вблизи областного центра.

На основании собранных доказательств суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Харькове задержали работника одного из университетов, который готовил теракты. Его россияне завербовали вражеской спецслужбой через Telegram.

Кроме того, в Киеве разоблачили агента, который поджигал машины Сил обороны и готовил убийство. Вражеским приспешником оказался военный Вооруженных сил, который самовольно оставил часть.