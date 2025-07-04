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Головна Харків "Їздив на дачу", щоб стежити за ЗСУ — СБУ викрила агента РФ

"Їздив на дачу", щоб стежити за ЗСУ — СБУ викрила агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:00
Агент РФ стежив за військовими у Харкові — отримав тюремний термін
Працівники СБУ затримали агента РФ. Ілюстративне фото: СБУ

Російський агент шпигував за українськими військовими в Харкові під виглядом "поїздок на дачу". За це він отримав тюремний термін.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ. 

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Що відомо про діяльність агента РФ

Працівники СБУ з'ясували, що російський агент шпигував за локаціями Сил оборони у Харкові. Колаборантом виявився 21-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через Telegram-канали, де він публікував антиукраїнські коментарі. 

Зазначається, що під виглядом "поїздок на дачу" поблизу передової він відстежував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто.

Крім того, він шукав сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, щоб передати відповідні координати росіянам. 

Яке покарання отримав зрадник

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому" у січні 2025 року, коли він проводив дорозвідку поблизу обласного центру.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали працівника одного з університетів, який готував теракти. Його росіяни завербували ворожою спецслужбою через Telegram.

Крім того, у Києві викрили агента, який підпалював автівки Сил оборони та готував вбивство. Ворожим поплічником виявився військовий Збройних сил, який самовільно залишив частину.

СБУ суд Харків Колаборант війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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