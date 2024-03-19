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Из опасных громад Харьковщины эвакуировали детей с семьями

19 марта 2024 12:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Из опасных общин Харьковщины эвакуировали детей с семьями
Женщина и мальчик в эвакуационном поезде. Иллюстрированное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области продолжается эвакуация из опасных районов региона. За сутки из Купянского района удалось вывезти восемь детей вместе с их семьями.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Всего же, по его словам, по состоянию на 19 марта уже осуществлена эвакуация 144 детей из двух громад Купянского района: 36 детей из Ольхуватской громады и 108 детей из Великобурлукской громады.

Из опасных громад Харьковщины эвакуировали детей с семьями - фото 1
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Следует отметить, что решение об эвакуации было принято 7 марта в Совете обороны Харьковской области для 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской территориальных общин.

Чтобы записаться на эвакуацию, гражданам следует обратиться по телефону на горячую линию Харьковской ОВА по номеру: 0800 339 291 или связаться с горячей линией Министерства реинтеграции на номер: 15-48. Также можно использовать мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

Также до этого мы писали о том, что в Херсонской области продолжают эвакуировать детей с оккупированных территорий.

дети
эвакуация
Харьковская область
Купянск
Олег Синегубов

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