З небезпечних громад Харківщини евакуювали дітей з родинами

Жінка та хлопчик у вагоні евакуаційного потягу. Ілюстроване фото: УНІАН

У Харківській області продовжується примусова евакуація з небезпечних районів регіону. За добу з Куп'янського району вдалось вивезти вісім дітей разом з їхніми сім'ями.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Евакуація дітей на Харківщині

Усього ж, за його словами, станом на 19 березня вже здійснено евакуацію 144 дітей з двох громад Куп'янського району: 36 дітей з Вільхуватської громади та 108 дітей з Великобурлуцької громади.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Варто зазначити, що рішення про евакуацію було прийнято 7 березня на Раді оборони Харківської області для 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

Щоб записатися на евакуацію, громадянам слід звернутися за телефоном на гарячу лінію Харківської ОВА за номером: 0 800 339 291 або зв'язатися з гарячою лінією Міністерства реінтеграції на номер: 15-48. Також можна використовувати месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078-84-33.

Також до цього ми писали про те, що на Херсонщині продовжують евакуювати дітей з окупованих територій.