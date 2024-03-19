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З небезпечних громад Харківщини евакуювали дітей з родинами

19 березня 2024 12:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
З небезпечних громад Харківщини евакуювали дітей з родинами
Жінка та хлопчик у вагоні евакуаційного потягу. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківській області продовжується примусова евакуація з небезпечних районів регіону. За добу з Куп'янського району вдалось вивезти  вісім дітей разом з їхніми сім'ями. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Усього ж, за його словами, станом на 19 березня вже здійснено евакуацію 144 дітей з двох громад Куп'янського району: 36 дітей з Вільхуватської громади та 108 дітей з Великобурлуцької громади.

З небезпечних громад Харківщини евакуювали дітей з родинами - фото 1
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Варто зазначити, що рішення про евакуацію було прийнято 7 березня на Раді оборони Харківської області для 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

Щоб записатися на евакуацію, громадянам слід звернутися за телефоном на гарячу лінію Харківської ОВА за номером: 0 800 339 291 або зв'язатися з гарячою лінією Міністерства реінтеграції на номер: 15-48. Також можна використовувати месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078-84-33.

Також до цього ми писали про те, що на Херсонщині продовжують евакуювати дітей з окупованих територій. 

діти
евакуація
Харківська область
Куп'янськ
Олег Синєгубов

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