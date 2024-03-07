Синєгубов оголосив примусову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: скриншот з відео

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оголосив примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку. Йдеться про Великобурлуцьку та Вільхуватські територіальні громади.

Про це Олег Синєгубов повідомив у Telegram у четвер, 7 березня.

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Евакуація з населених пунктів на Куп'янському напрямку

"Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад", — наголосив Синєгубов.

За його словами, наразі є інформація щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.

До того ж було ухвалено рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 55 населених пунктів.

Синєгубов наголосив, що родини із дітьми повинні бути максимально убезпеченими від російського терору.

Нагадаємо, 7 березня російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.

Також на Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Інцидент призвів до часткового зруйнування одноповерхової адміністративної будівлі, яка використовується для тренувань рятувальників та пожежників.