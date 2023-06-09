За жестокое убийство двух мирных жителей будут судить харьковских коллаборантов
В Харьковской области за жестокое убийство двух гражданских будут судить двух членов "народной дружины". Двое других коллаборантов бежали в Россию.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
"Народная дружина"
В Чугуевский городской суд Харьковской области отправили обвинительный акт в деле так называемых "народных дружинниках".
Этих людей, которые, находясь в оккупации, организовали коллаборационную "народную дружину", обвинены в умышленном убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Бывший правоохранитель и приспешники
"Народная дружина" была организована в селе Хотимля Чугуевского района в марте 2022 года, когда она находилась под контролем российских оккупантов.
В состав этой незаконной организации вошли:
- бывший сотрудник правоохранительных органов;
- трое местных жителей.
Эти люди якобы боролись с воровством в деревне.
Детали уголовного дела
Но борьба эта была вне украинского законодательства.
Так, получив непроверенную информацию о том, что одна семейная пара совершила кражу, "дружинники" разобрались с мужем и женой своими методами.
Используя телескопическую палку, металлические трубы, арматуру, деревянные палки, члены незаконного формирования избили этих людей и бросили в пруд, где добивали кусками бетона.
Кто сбежал, кто за решеткой
Двое из четырех злоумышленников, в том числе и экс-полицейский, уехали в Россию.
Двух других в марте задержали и отправили за решетку.
Подозрение объявлено всем четырем.
Напомним, что в мае в Харьковской области обнаружили двух коллаборантов, которые сдавали оккупантам патриотов и участников АТО.