За жестокое убийство двух мирных жителей будут судить харьковских коллаборантов

Задержание одного из "дружинников". Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области за жестокое убийство двух гражданских будут судить двух членов "народной дружины". Двое других коллаборантов бежали в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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"Народная дружина"

В Чугуевский городской суд Харьковской области отправили обвинительный акт в деле так называемых "народных дружинниках".

Этих людей, которые, находясь в оккупации, организовали коллаборационную "народную дружину", обвинены в умышленном убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Бывший правоохранитель и приспешники

"Народная дружина" была организована в селе Хотимля Чугуевского района в марте 2022 года, когда она находилась под контролем российских оккупантов.

В состав этой незаконной организации вошли:

бывший сотрудник правоохранительных органов;

трое местных жителей.

Эти люди якобы боролись с воровством в деревне.

На месте преступления

Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали уголовного дела

Но борьба эта была вне украинского законодательства.

Так, получив непроверенную информацию о том, что одна семейная пара совершила кражу, "дружинники" разобрались с мужем и женой своими методами.

Используя телескопическую палку, металлические трубы, арматуру, деревянные палки, члены незаконного формирования избили этих людей и бросили в пруд, где добивали кусками бетона.

Одно из орудий убийства

Фото: Харьковская областная прокуратура

Кто сбежал, кто за решеткой

Двое из четырех злоумышленников, в том числе и экс-полицейский, уехали в Россию.

Двух других в марте задержали и отправили за решетку.

Подозрение объявлено всем четырем.

Напомним, что в мае в Харьковской области обнаружили двух коллаборантов, которые сдавали оккупантам патриотов и участников АТО.