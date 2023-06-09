За жорстоке вбивство двох мирних жителів судитимуть харківських колаборантів

Затримання одного із "дружинників". Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області за жорстоке вбивство двох цивільних судитимуть двох членів "народної дружини". Двоє інших колаборантів утекли до Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Читайте також:

"Народна дружина"

До Чугуївського міського суду Харківської області відправили обвинувальний акт у справі так званих "народних дружинників".

Цих людей, які, перебуваючи в окупації, організували колабораційну "народну дружину", звинувачено в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Колишній правоохоронець і поплічники

"Народна дружина" була організована у селі Хотімля Чугуївського району у березні 2022 року, коли воно перебувало під контролем російських окупантів.

До складу цієї незаконної організації увійшли:

колишній співробітник правоохоронних органів;

троє місцевих мешканців.

Ці люди нібито боролися з крадіжками в селі.

На місці злочину

Фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі кримінальної справи

Але боротьба ця була за межами українського законодавства.

Так, отримавши неперевірену інформацію про те, що одна сімейна пара вчинила крадіжку, "дружинники” розібралися з чоловіком і дружиною своїми методами.

Використовуючи телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, члени незаконного формування побили цих людей і кинули в ставок, де добивали шматками бетону.

Одне із знарядь убивства

Фото: Харківська обласна прокуратура

Хто втік, хто за ґратами

Двоє із чотирьох зловмисників, зокрема і експравоохоронець, втекли до Росії.

Двох інших у березні затримали і відправили за ґрати.

Підозра оголошена усім чотирьом.

Нагадаємо, що у травні на Харківщині виявили двох колаборантів, які здавали окупантам патріотів і учасників АТО.