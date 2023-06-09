Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow За жорстоке вбивство двох мирних жителів судитимуть харківських колаборантів arrow

За жорстоке вбивство двох мирних жителів судитимуть харківських колаборантів

9 червня 2023 14:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За жорстоке вбивство двох мирних жителів судитимуть харківських колаборантів
Затримання одного із "дружинників". Фото: Харківська обласна прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Харківській області за жорстоке вбивство двох цивільних судитимуть двох членів "народної дружини". Двоє інших колаборантів утекли до Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Читайте також:

"Народна дружина"

До Чугуївського міського суду Харківської області відправили обвинувальний акт у справі так званих "народних дружинників".

Цих людей, які, перебуваючи в окупації, організували колабораційну "народну дружину", звинувачено в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Колишній правоохоронець і поплічники

"Народна дружина" була організована у селі Хотімля Чугуївського району у березні 2022 року, коли воно перебувало під контролем російських окупантів.

До складу цієї незаконної організації увійшли:

  • колишній співробітник правоохоронних органів;
  • троє місцевих мешканців.

Ці люди нібито боролися з крадіжками в селі.

На місці злочину
На місці злочину
Фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі кримінальної справи

Але боротьба ця була за межами українського законодавства.

Так, отримавши неперевірену інформацію про те, що одна сімейна пара вчинила крадіжку, "дружинники” розібралися з чоловіком і дружиною своїми методами.

Використовуючи телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, члени незаконного формування побили цих людей і кинули в ставок, де добивали шматками бетону.

Одне із знарядь убивства
Одне із знарядь убивства
Фото: Харківська обласна прокуратура

Хто втік, хто за ґратами

Двоє із чотирьох зловмисників, зокрема і експравоохоронець, втекли до Росії.

Двох інших у березні затримали і відправили за ґрати.

Підозра оголошена усім чотирьом.

Нагадаємо, що у травні на Харківщині виявили двох колаборантів, які здавали окупантам патріотів і учасників АТО.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB