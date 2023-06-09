За жорстоке вбивство двох мирних жителів судитимуть харківських колаборантів
У Харківській області за жорстоке вбивство двох цивільних судитимуть двох членів "народної дружини". Двоє інших колаборантів утекли до Росії.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
"Народна дружина"
До Чугуївського міського суду Харківської області відправили обвинувальний акт у справі так званих "народних дружинників".
Цих людей, які, перебуваючи в окупації, організували колабораційну "народну дружину", звинувачено в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Колишній правоохоронець і поплічники
"Народна дружина" була організована у селі Хотімля Чугуївського району у березні 2022 року, коли воно перебувало під контролем російських окупантів.
До складу цієї незаконної організації увійшли:
- колишній співробітник правоохоронних органів;
- троє місцевих мешканців.
Ці люди нібито боролися з крадіжками в селі.
Деталі кримінальної справи
Але боротьба ця була за межами українського законодавства.
Так, отримавши неперевірену інформацію про те, що одна сімейна пара вчинила крадіжку, "дружинники” розібралися з чоловіком і дружиною своїми методами.
Використовуючи телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, члени незаконного формування побили цих людей і кинули в ставок, де добивали шматками бетону.
Хто втік, хто за ґратами
Двоє із чотирьох зловмисників, зокрема і експравоохоронець, втекли до Росії.
Двох інших у березні затримали і відправили за ґрати.
Підозра оголошена усім чотирьом.
Нагадаємо, що у травні на Харківщині виявили двох колаборантів, які здавали окупантам патріотів і учасників АТО.