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Зачистили лес в Харьковской области и уничтожили полк оккупантов — кадры спецоперации ГУР

16 октября 2024 15:19
Галина Шподарева - редактор
Спецоперация разведки в Харьковской области — ГУР показало уникальные кадры
Кадры операции ГУР в Харьковской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Харьковской области подразделения Главного управления разведки зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов. Также в ходе спецоперации попали в плен российские военные, пополнив обменный фонд.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в Facebook в среду, 16 октября.

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Спецоперация ГУР в Харьковской области

Накануне, 15 октября, подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", KRAKEN, Международный легион и Легион "Свобода России" завершили выполнение операции по освобождению лесного массива к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

"Результат действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение трех мотострелковых батальонов, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ", — рассказали в ГУР.

Кадры спецоперации в Харьковской области
Кадры спецоперации в Харьковской области. Фото: скриншот

Результаты операции ГУР в Харьковской области

Во время штурмов позиций оккупантов попали в плен несколько россиян. Количество пленных не уточняется.

В ГУР назвали положение захватчиков на этом отрезке фронта "ухудшенным и близким к безнадежному" после зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев.

Спецоперация ГУР в Харьковской области
Спецоперация ГУР в Харьковской области. Фото: скриншот

"Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравнимо низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения", — уточнили в разведке.

Как подытожили разведчики, эта миссия создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины.

Пленные в Харьковской области
Пленные в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 15 октября пресс-служба ГУР обнародовала кадры ликвидации оккупантов на Харьковском направлении. Воины аэроразведки уничтожили артиллерию захватчиков.

Ранее Новини.LIVE писали, что киберспециалисты ГУР реализовали уникальную операцию и атаковали учебные заведения России, где готовят военных для войны. Эта атака приостановит обучение российских оккупантов.

разведка Харьковская область деоккупация Украины война в Украине ГУР потери оккупантов

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