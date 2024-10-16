Спецоперація розвідки на Харківщині — ГУР показало унікальні кадри

Кадри операції ГУР на Харківщині. Фото: скриншот

На Харківщині підрозділи Головного управління розвідки зачистили 400 гектарів лісу та знищили майже полк окупантів. Також під час спецоперації потрапили у полон російські військові, поповнивши обмінний фонд.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у Facebook у середу, 16 жовтня.

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Спецоперація ГУР на Харківщині

Напередодні, 15 жовтня, підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", KRAKEN, Міжнародний легіон та Легіон "Свобода Росії" завершили виконання операції зі звільнення лісового масиву на півночі від населеного пункту Липці Харківської області.

"Результат дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону "Шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ", — розповіли в ГУР.

Кадри спецоперації на Харківщині. Фото: скриншот

Результати операції ГУР на Харківщині

Під час штурмів позицій окупантів потрапили у полон кілька росіян. Кількість полонених не уточнюється.

У ГУР назвали становище загарбників на цьому відрізку фронту "погіршеним та близьким до безнадійного" після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців.

Спецоперація ГУР на Харківщині. Фото: скриншот

"Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу", — уточнили в розвідці.

Як підсумували розвідники, ця місія створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини.

Полонені на Харківщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 жовтня пресслужба ГУР оприлюднила кадри ліквідації окупантів на Харківському напрямку. Воїни аеророзвідки знищили артилерію загарбників.

Раніше Новини.LIVE писали, що кіберфахівці ГУР реалізували унікальну операцію та атакували навчальні заклади Росії, де готують військових для війни. Ця атака призупинить навчання російських окупантів.