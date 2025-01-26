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Гибель Анны Жук — подруга блогера объяснила, какой она была

26 января 2025 15:31
Карина Приходько - Редактор
Анна Жук — подруга блогера объяснила, какой она была
Погибшая блогер Анна Жук. Фото: instagram.com/anet080808_fan
Карина Приходько - Редактор

В Харькове 26 января попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в дорожно-транспортном происшествии два дня назад. Ее подруга поделилась воспоминаниями о женщине.

Об этом она рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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"Она была самым светлым и искренним человеком, лучшим волонтером. Мы продолжим ее дело", — поделилась подруга блогера.

Она также отметила, что Анна была замечательной матерью, женой и дочерью.

"Нам ее будет очень не хватать. Это страшная трагедия для всех", — сказала женщина.

Напомним, 24 января Анна Жук погибла в жутком ДТП на трассе Харьков — Киев, а ее сын и муж находятся в больнице.

Недавно полиция раскрыла детали жуткого ДТП и сообщила, что муж погибшей шел на обгон и врезался в грузовик.

Уже 26 января Анну Жук провели в последний путь в Харькове. На похороны пришли родные, близкие и поклонники.

ДТП смерть Харьков авария блогеры гибель

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