Анна Жук — подруга блогера объяснила, какой она была

Гибель Анны Жук — подруга блогера объяснила, какой она была
В Харькове 26 января попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в дорожно-транспортном происшествии два дня назад. Ее подруга поделилась воспоминаниями о женщине.
Об этом она рассказала в комментарии Новини.LIVE.
Что говорит об Анне Жук подруга
"Она была самым светлым и искренним человеком, лучшим волонтером. Мы продолжим ее дело", — поделилась подруга блогера.
Она также отметила, что Анна была замечательной матерью, женой и дочерью.
"Нам ее будет очень не хватать. Это страшная трагедия для всех", — сказала женщина.
Напомним, 24 января Анна Жук погибла в жутком ДТП на трассе Харьков — Киев, а ее сын и муж находятся в больнице.
Недавно полиция раскрыла детали жуткого ДТП и сообщила, что муж погибшей шел на обгон и врезался в грузовик.
Уже 26 января Анну Жук провели в последний путь в Харькове. На похороны пришли родные, близкие и поклонники.
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