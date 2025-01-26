Анна Жук — подруга блогерки пояснила, якою вона була

Загибла блогерка Анна Жук. Фото: instagram.com/anet080808_fan

У Харкові 26 січня попрощалися із блогеркою Анною Жук, яка загинула в дорожньо-транспортній пригоді два дні тому. Її подруга поділилась спогадами про жінку.

Про це вона розповіла у коментарі Новини.LIVE.

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"Вона була найсвітлішою та найщирішою людиною, найкращим волонтером. Ми продовжимо її справу", — поділилась подруга блогерки.

Вона також зазначила, що Анна була чудовою матір’ю, дружиною та донькою.

"Нам її дуже бракуватиме. Це страшна трагедія для всіх", — сказала жінка.

Нагадаємо, 24 січня Анна Жук загинула у моторошному ДТП на трасі Харків — Київ, а її син та чоловік перебувають у лікарні.

Незадовго поліція розкрила деталі моторошної ДТП та повідомила, що чоловік загиблої йшов на обгін та врізався у вантажівку.

Вже 26 січня Анну Жук провели в останню путь у Харкові. На похорон прийшли рідні, близькі та шанувальники.