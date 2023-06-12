Гибель курсантов-спасателей в Харьковской области: появились новые детали по делу

Правоохранительные органы на месте событий в Харьковской области. Фото: Харьковская прокуратура

В результате трагедии, которая произошла 31 мая на Харьковщине, погибли два курсанта-спасателя. Начальнику кафедры сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская окружная прокуратура.

Читайте также:

Подробности

В помещении общежития, где жили и обучались курсанты, 31 мая взорвался артснаряд калибром 152 мм.

Известно, что его принес начальник кафедры. Впоследствии он дал студентам указание разобрать боевой запас до 6 июня.

"Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение", — говорится в сообщении.

Так, начальнику кафедры сообщили о подозрении. А также планируют выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фото с места происшествия. Фото: Харьковская окружная прокуратура

Фото с места происшествия. Фото: Харьковская окружная прокуратура

Фото с места происшествия. Фото: Харьковская окружная прокуратура

Фото с места происшествия. Фото: Харьковская окружная прокуратура

Фото с места происшествия. Фото: Харьковская окружная прокуратура 1/5 _ 5

Напомним, курсант Львовского государственного университета внутренних дел застрелился во время суточного наряда. На месте происшествия была предсмертная записка.

Также мы писали, что работники ДБР расследовали уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины.