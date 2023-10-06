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Погибший ребенок и много раненых: прокуратура показала последствия обстрела Харькова 6 октября

6 октября 2023 09:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погибший ребенок и много раненых: прокуратура показала последствия обстрела Харькова 6 октября
Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром, 6 октября российские войска обстреляли Харьков. Прокуратура области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Последствия обстрела Харькова 6 октября

В сообщении говорится, что согласно полученной в ходе расследования информации, 6-го октября примерно в 7:00 утра вооруженные силы России осуществили ракетный заслон, целями которого стали жилые объекты в Киевском и Основянском районах Харькова.

Харьков

Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В текущий момент подтверждено, что 13 человек получили ранения. В Киевском районе шесть мирных граждан, включая троих мужчин и троих женщин, получили травмы. 

Харьков

Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В районе Основянск семь человек получили травмы, среди которых 11-месячный ребенок. Также тело его 10-летнего брата было обнаружено спасателями под обломками.

Харьков

Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокуратура уточняет, что по предварительной информации, атака была осуществлена с использованием двух ракет комплекса "Искандер".

Харьков

Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты принялись обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

 

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