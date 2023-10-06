Загибла дитина та багато поранених: прокуратура показала наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня
Вранці 6 жовтня російські війська обстріляли Харків. Прокуратура області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня
У повідомленні йдеться, що згідно з отриманою в ході розслідування інформацією, 6 жовтня приблизно о 7:00 ранку збройні сили Росії здійснили ракетний заслін, цілями якого стали житлові об'єкти в Київському та Основ'янському районах Харкова.
На цей час підтверджено, що 13 осіб отримали поранення. У Київському районі шість мирних громадян, включаючи трьох чоловіків та трьох жінок, зазнали травм.
У районі Основ'янськ семеро людей отримали травми, серед яких 11-місячна дитина. Також тіло його 10-річного брата виявили рятувальники під уламками.
Прокуратура уточнює, що за попередньою інформацією атака була здійснена з використанням двох ракет комплексу "Іскандер".
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.