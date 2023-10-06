Загибла дитина та багато поранених: прокуратура показала наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня

Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Вранці 6 жовтня російські війська обстріляли Харків. Прокуратура області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня

У повідомленні йдеться, що згідно з отриманою в ході розслідування інформацією, 6 жовтня приблизно о 7:00 ранку збройні сили Росії здійснили ракетний заслін, цілями якого стали житлові об'єкти в Київському та Основ'янському районах Харкова.



Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

На цей час підтверджено, що 13 осіб отримали поранення. У Київському районі шість мирних громадян, включаючи трьох чоловіків та трьох жінок, зазнали травм.



Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У районі Основ'янськ семеро людей отримали травми, серед яких 11-місячна дитина. Також тіло його 10-річного брата виявили рятувальники під уламками.



Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокуратура уточнює, що за попередньою інформацією атака була здійснена з використанням двох ракет комплексу "Іскандер".



Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.