Обстрелы Харьковщины — в прокуратуре показали кадры последствий атак

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в пятницу, 21 июня, в очередной раз обстреляли Волчанскую громаду Харьковской области. В результате вражеских атак погибла работница Укрпочты, ранен мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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По данным следствия, вчера около 10:00 в Волчанской громаде россияне атаковали дроном передвижное отделение "Укрпочты" во время перевоза и доставки пенсий. В результате погибла 45-летняя сотрудница и ранен 45-летний водитель. В то же время к месту пока нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

А в 14:20 оккупанты нанесли авиаудары по поселку Боровая Изюмского района — там ранен 63-летний мужчина, повреждены частные домовладения и магазины.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре отметили, что правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных россиянами.

Скриншот поста прокуратуры

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что для атак на область враг применил КАБы, беспилотники и РСЗО.

Также мы писали, что из-за обстрела в Ивано-Франковской области были частично разрушены несколько корпусов учебного заведения.