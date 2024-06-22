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Погибла во время доставки пенсий — на Харьковщине оккупанты убили почтальона

22 июня 2024 12:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрелы Харьковщины — в прокуратуре показали кадры последствий атак
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в пятницу, 21 июня, в очередной раз обстреляли Волчанскую громаду Харьковской области. В результате вражеских атак погибла работница Укрпочты, ранен мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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По данным следствия, вчера около 10:00 в Волчанской громаде россияне атаковали дроном передвижное отделение "Укрпочты" во время перевоза и доставки пенсий. В результате погибла 45-летняя сотрудница и ранен 45-летний водитель. В то же время к месту пока нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

Атака на Боровую 21 июня – детали
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

А в 14:20 оккупанты нанесли авиаудары по поселку Боровая Изюмского района — там ранен 63-летний мужчина, повреждены частные домовладения и магазины.

россияне атаковали волчанскую общину 21 июня
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
В результате атак на Харьковщину 21 июня погибли и ранены
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре отметили, что правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных россиянами.

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Скриншот поста прокуратуры

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что для атак на область враг применил КАБы, беспилотники и РСЗО.

Также мы писали, что из-за обстрела в Ивано-Франковской области были частично разрушены несколько корпусов учебного заведения.

Укрпошта
полиция
Харьковская область
обстрелы
прокуратура
война в Украине

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