Обстріли Харківщини — в прокуратурі показали кадри наслідків атак

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська в п'ятницю, 21 червня, вчергове обстріляли Вовчанську громаду Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинула працівниця Укрпошти, поранено чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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За даними слідства, вчора близько 10:00 у Вовчанській громаді росіяни атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" під час перевозу та доставки пенсій. Внаслідок цього загинула 45-річна співробітниця та поранено 45-річного водія. Водночас до місця наразі немає доступу через інтенсивні обстріли.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

А о 14:20 окупанти завдали авіаудару по селищу Борова Ізюмського району — там поранено 63-річного чоловіка, пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та магазини.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі наголосили, що правоохоронці вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених росіянами.

Скриншот допису прокуратури

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що для атак на область ворог застосував КАБи, безпілотники та РСЗВ.

Також ми писали, що через обстріл в Івано-Франківській області були частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу.