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Загинула під час доставляння пенсій — на Харківщині окупанти вбили поштарку

22 червня 2024 12:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріли Харківщини — в прокуратурі показали кадри наслідків атак
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в п'ятницю, 21 червня, вчергове обстріляли Вовчанську громаду Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинула працівниця Укрпошти, поранено чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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За даними слідства, вчора близько 10:00 у Вовчанській громаді росіяни атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" під час перевозу та доставки пенсій. Внаслідок цього загинула 45-річна співробітниця та поранено 45-річного водія. Водночас до місця наразі немає доступу через інтенсивні обстріли. 

Атака на Борову 21 червня - деталі
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

А о 14:20 окупанти завдали авіаудару по селищу Борова Ізюмського району — там поранено 63-річного чоловіка, пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та магазини.

росіяни атакували вовчанську громаду 21 червня
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Внаслідок атак на Харківщину 21 червня є загибла та поранені
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі наголосили, що правоохоронці вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених росіянами.

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Скриншот допису прокуратури

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що для атак на область ворог застосував КАБи, безпілотники та РСЗВ.

Також ми писали, що через обстріл в Івано-Франківській області були частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу.

Укрпошта
поліція
Харківська область
обстріли
прокуратура
війна в Україні

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