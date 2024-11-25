В Харьковской области судили корректировщика российских ударов

Суд над предателем. Фото: Харьковская областная прокуратура

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который наводил российские удары по Харьковской области. Его приговорили к 15 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 25 ноября.

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Известно, что мужчина объезжал местность и скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники на Купянском направлении. Далее российский агент передавал координаты потенциальных целей через мессенджер.

Его задержала контрразведка СБУ в июле этого года. Вражеским приспешником оказался безработный житель Чугуевского района, который попал в поле зрения врага из-за активности в пророссийских Telegram-каналах. Там он призывал захватить государственную власть в Украине и убивать ее граждан.

Во время обысков в жилище предателя был обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы в пользу россиян. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Николаеве задержан 43-летний технический работник облтеплоэнерго, который мог работать на российское ФСБ и корректировать вражеские удары по городу.

А в Днепре парень передавал врагу фото и видео критической инфраструктуры, ТЦК и блокпосты в городе.