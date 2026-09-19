Госизмена на Харьковщине: экс-полицейского приговорили к 15 годам

Мужчина в зале суда. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Бывшего сотрудника правоохранительных органов из Харьковской области приговорили к наказанию за государственную измену и сотрудничество с российскими оккупантами. Во время оккупации Дворичной он добровольно пошёл работать в созданную захватчиками "полицию", получал зарплату в рублях и оформлял документы в соответствии с российским законодательством.

Об этом говорится в приговоре Индустриального районного суда Харькова от 14 сентября 2026 года, сообщает Новини.LIVE.

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Устроился работать на россиян

Согласно материалам следствия, до полномасштабного вторжения мужчина был оперуполномоченным Купянского районного отдела полиции и имел звание майора. После оккупации Двуречной он не выехал на подконтрольную Украине территорию, хотя руководство полиции дало соответствующее указание. Вместо этого с середины мая 2022 года мужчина начал сотрудничать с российскими захватчиками.

В июле он добровольно занял должность исполняющего обязанности начальника отделения по борьбе с групповой преступностью в незаконном правоохранительном органе оккупантов. Впоследствии работал там оперативным уполномоченным уголовного розыска. По данным суда, бывший полицейский принимал заявления от местных жителей, снимал показания и оформлял материалы в соответствии с российским законодательством. Также он получил удостоверение сотрудника оккупационного органа.

Получал зарплату в рублях

За работу на оккупационные власти мужчине платили 70 тысяч российских рублей в месяц. Суд изучил платежные ведомости, согласно которым он получил по 70 тысяч рублей за июнь и июль 2022 года. Среди доказательств также были его заявление о приеме на работу в оккупационный орган, трудовой договор и согласие на обработку персональных данных. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что записи и подписи в документах принадлежат обвиняемому.

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Какое наказание назначил суд

Дело рассматривалось заочно, поскольку обвиняемый в суд не явился. Суд признал его виновным в государственной измене и коллаборационистской деятельности. По совокупности преступлений мужчине назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Кроме того, в течение 15 лет он не будет иметь права занимать должности в правоохранительных органах, а также его лишили специального звания майора полиции. Срок наказания будет отсчитываться с момента фактического задержания.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что осужденный коллаборационист из Купянска Александр Варченко согласился на выезд в Россию в рамках обмена. Во время оккупации он работал в созданной россиянами «полиции», получал зарплату в рублях, а суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области задержали бывшего полицейского, который во время оккупации Изюма добровольно работал в российской псевдополиции. Он принимал заявления, опрашивал людей и выезжал на места происшествий, а впоследствии получил «повышение» и около 60 тысяч рублей в месяц. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также Новини.LIVE сообщали, что еще одного бывшего полицейского из Купянского района приговорили к 15 годам лишения свободы. Во время оккупации Шевченково он перешел на сторону россиян, работал в псевдополиции, передавал оккупантам информацию об украинских правоохранителях и издевался над местными жителями.