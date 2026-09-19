Державна зрада на Харківщині: експоліцейському дали 15 років

Чоловік у залі суду. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Колишнього правоохоронця з Харківщини засудили за державну зраду та співпрацю з російськими окупантами. Під час окупації Дворічної він добровільно пішов працювати до створеної загарбниками "поліції", отримував зарплату в рублях та оформлював документи за російським законодавством.

Про це йдеться у вироку Індустріального районного суду Харкова від 14 вересня 2026 року, інформує Новини.LIVE.

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Пішов працювати на росіян

Згідно з матеріалами слідства, до повномасштабного вторгнення чоловік був оперуповноваженим Куп'янського районного відділу поліції та мав звання майора. Після окупації Дворічної він не виїхав на підконтрольну Україні територію, хоча керівництво поліції дало відповідну вказівку. Натомість із середини травня 2022 року чоловік почав співпрацювати з російськими загарбниками.

У липні він добровільно обійняв посаду виконувача обов'язків начальника відділення боротьби з груповою злочинністю в незаконному правоохоронному органі окупантів. Згодом працював там оперуповноваженим карного розшуку. За даними суду, експоліцейський приймав заяви від місцевих жителів, відбирав пояснення та оформлював матеріали відповідно до російського законодавства. Також він отримав посвідчення співробітника окупаційного органу.

Отримував зарплату в рублях

За роботу на окупаційну владу чоловікові платили 70 тисяч російських рублів на місяць. Суд дослідив платіжні відомості, відповідно до яких він отримав по 70 тисяч рублів за червень та липень 2022 року. Серед доказів також були його заява про прийняття на роботу до окупаційного органу, трудовий договір та згода на обробку персональних даних. Почеркознавча експертиза підтвердила, що записи та підписи в документах належать обвинуваченому.

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Яке покарання призначив суд

Справу розглядали заочно, оскільки обвинувачений до суду не з'явився. Суд визнав його винним у державній зраді та колабораційній діяльності. За сукупністю злочинів чоловікові призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Крім того, протягом 15 років він не матиме права обіймати посади у правоохоронних органах, а також його позбавили спеціального звання майора поліції. Строк покарання рахуватимуть із моменту фактичного затримання.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що засуджений колаборант із Куп'янська Олександр Варченко погодився на виїзд до Росії в межах обміну. Під час окупації він працював у створеній росіянами "поліції", отримував зарплату в рублях, а суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині затримали колишнього поліцейського, який під час окупації Ізюма добровільно працював у російській псевдополіції. Він приймав заяви, опитував людей та виїжджав на місця подій, а згодом отримав "підвищення" і близько 60 тисяч рублів на місяць. Суд засудив його до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також Новини.LIVE інформували, що ще одного експоліцейського з Куп'янського району засудили до 15 років ув'язнення. Під час окупації Шевченкового він перейшов на бік росіян, працював у псевдополіції, передавав окупантам інформацію про українських правоохоронців та знущався з місцевих жителів.