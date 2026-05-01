Заморозки на Харьковщине 2 мая: оранжевый уровень опасности

Люди возле обладминистрации Харькова возле обладминистрации. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вторая ночь мая на Харьковщине будет критически холодной. Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильных заморозков в воздухе. Температура в регионе упадет до -3°, что представляет серьезную угрозу для будущего урожая.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Детали прогноза на 2 мая

В субботу в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Однако температурный режим будет неоднородным:

По области: ночью заморозки 0...-3°, днем +9...+14°.

В Харькове: ночью 0...-2°, днем +12...+14°.

Погода с 3 по 6 мая

После морозной ночи 2 мая температура начнет постепенно расти:

3 мая: ночью +2...+7° (на почве еще возможны заморозки 0...-3°), днем до +16°.

4 мая: ночь потеплеет до +4...+9°, днем воздух прогреется до +19°.

5-6 мая: весна вернется в полную силу - днем ожидается до +22...+24°.

Долгосрочный прогноз

Сухой период продлится до 7 мая. Однако уже с 8 по 11 мая на Харьковщине прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Также синоптики предупреждают об очередном снижении температуры на 3-5 градусов, которое придется на 9-10 мая.

