Заморозки на Харківщині 2 травня: помаранчевий рівень небезпеки

Дата публікації: 1 травня 2026 18:01
Заморозки на Харківщині 2 травня: помаранчевий рівень небезпеки
Люди біля обладміністрації Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Друга ніч травня на Харківщині буде критично холодною. Синоптики оголосили II рівень небезпечності через сильні заморозки у повітрі. Температура в регіоні впаде до -3°, що становить серйозну загрозу для майбутнього врожаю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Деталі прогнозу на 2 травня

У суботу в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Проте температурний режим буде неоднорідним:

  • По області: вночі заморозки 0…–3°, вдень +9…+14°.

  • У Харкові: вночі 0…–2°, вдень +12…+14°.

Погода з 3 по 6 травня

Після морозної ночі 2 травня температура почне поступово зростати: 

  • 3 травня: вночі +2…+7° (на ґрунті ще можливі заморозки 0…–3°), вдень до +16°.
  • 4 травня: ніч потеплішає до +4…+9°, вдень повітря прогріється до +19°.
  • 5–6 травня: весна повернеться у повну силу — вдень очікується до +22…+24°.

Довгостроковий прогноз

Сухий період триватиме до 7 травня. Проте вже з 8 по 11 травня на Харківщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Також синоптики попереджають про чергове зниження температури на 3–5 градусів, яке припаде на 9–10 травня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили будинки.

Також Новини.LIVE, 19 квітня у Харкові була дощова погода. Крім того, упродовж дня дув сильний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря коливалася в межах +9...+14 °С.

Харків погоня Харківська область
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
