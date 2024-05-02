Осужден командир армии РФ, который приказывал стрелять по автомобилю с гражданскими в Харькове

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

В Харьковской области к пожизненному заключению приговорен командир российской батальонно-тактической группы, который в первый день вторжения приказывал стрелять по автомобилям с гражданскими на кольцевой дороге Харькова. Кроме гражданских, погиб военнослужащий Российской Федерации, отказавшийся выполнить преступный приказ.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, 2 мая.

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Приказал стрелять в гражданских

Суд признал виновным 49-летнего российского военного в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Прокурорам удалось доказать, что заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ совместно с другими военнослужащими прибыл в Белгородскую область, где узнал о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину. Перед 24 февраля 2022 года фигурант был назначен командиром батальонно-тактической группы (БТГр).

Российский военный преступник. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстоятельства российского преступления

"После вторжения на территорию Украины кафиры прибыли к кольцевой дороге г. Харькова. Утром 24 февраля гражданским лицам, которые ехали на автомобилях по этой дороге, военные ВС РФ приказали развернуться и покинуть указанное место", — сообщили в прокуратуре.

Люди не выполнили указания и просили предоставить им возможность проехать, чтобы перебраться в более безопасное место. Тогда российский командир приказал прицельно стрелять по автомобилям с гражданскими.

Отказались выполнить приказ

В прокуратуре отметили, что некоторые российские военные отказались выполнять преступный приказ, попросили людей покинуть автомобили и выйти.

"51-летняя мать с 29-летней дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступный приказ своего командира", — рассказали в прокуратуре.

Захватчики начали стрелять и по своим товарищам, и по женщинам. В результате один военный РФ и мать погибли, а дочери удалось спастись.

Убитый русский военный. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что в Сумской области россияне сбросили взрывчатку на гражданский грузовик. В результате этого преступления захватчиков погиб водитель.

В результате ночных ракетных обстрелов Харькова со стороны вражеских сил погибли 6 человек и получили ранения 11 гражданских. Прокуратура начала досудебное расследование.