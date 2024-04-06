У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

У результаті нічного ракетного обстрілу Харкова з боку ворожих сил загинули 6 осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у суботу, 6 квітня.

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Вночі 6 квітня 2024 року о 00:20 військові сили РФ випустили ракети по житлових кварталах Шевченківського району Харкова. В результаті атаки постраждали житлові будинки, офісні приміщення, студентські гуртожитки, дитячий садочок, магазини, кафе та автотранспорт.

Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Згідно з попередньою інформацією, ворог використав дві ракети типу С-300, запущені з території Бєлгородської області Росії.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці, включаючи прокурорів та слідчих поліції, вживають необхідних заходів для фіксації воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Шевченківська окружна прокуратура міста Харкова ініціювала кримінальне провадження за фактом порушення військових законів та звичаїв, що супроводжувалося умисним вбивством.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія обрала Харків своєю жертвою, на якій показує всю лють.

Раніше ми писали, що очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в місті виявили влучання в ніч проти суботи, 6 квітня.