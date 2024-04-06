У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки
У результаті нічного ракетного обстрілу Харкова з боку ворожих сил загинули 6 осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора у суботу, 6 квітня.
Наслідки російського удару по Харкову
Вночі 6 квітня 2024 року о 00:20 військові сили РФ випустили ракети по житлових кварталах Шевченківського району Харкова. В результаті атаки постраждали житлові будинки, офісні приміщення, студентські гуртожитки, дитячий садочок, магазини, кафе та автотранспорт.
Згідно з попередньою інформацією, ворог використав дві ракети типу С-300, запущені з території Бєлгородської області Росії.
Правоохоронці, включаючи прокурорів та слідчих поліції, вживають необхідних заходів для фіксації воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ.
Шевченківська окружна прокуратура міста Харкова ініціювала кримінальне провадження за фактом порушення військових законів та звичаїв, що супроводжувалося умисним вбивством.
Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія обрала Харків своєю жертвою, на якій показує всю лють.
Раніше ми писали, що очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в місті виявили влучання в ніч проти суботи, 6 квітня.
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