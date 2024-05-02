Засуджено командира армії РФ, який наказував стріляти по авто з цивільними в Харкові

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Харківській області до довічного увʼязнення засуджено командира російської батальйонно-тактичної групи, який в перший день вторгнення наказував стріляти по автомобілях з цивільними на кільцевій дорозі Харкова. Окрім цивільних, загинув військовослужбовець Російської Федерації, який відмовився виконати злочинний наказ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у четвер, 2 травня.

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Наказав стріляти в цивільних

Суд визнав винним 49-річного російського військового у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурорам вдалося довести, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ спільно з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області РФ, де дізнався про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України. Перед 24 лютого 2022 року фігуранта було призначено командиром батальйонно-тактичної групи (БТГр).

Російський військовий злочинець. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обставини російського злочину

"Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Вранці 24 лютого цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові ЗС РФ наказали розвернутися та залишити вказане місце", — повідомили в прокуратурі.

Люди не виконали вказівки та просили надати їм можливість проїхати, щоб перебратися у більш безпечне місце. Тоді російський командир наказав прицільно стріляти по автомобілях з цивільними.

Відмовилися виконати наказ

В прокуратурі зазначили, що деякі російські військові відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти.

"51-річна мати з 29-річною донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинний наказ свого командира", — розповіли в прокуратурі.

Загарбники почали стріляти і по своїх товаришах, і по жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятуватися.

Вбитий російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області росіяни скинули вибухівку на цивільну вантажівку. Внаслідок цього злочину загарбників загинув водій.

У результаті нічного ракетного обстрілу Харкова з боку ворожих сил загинули 6 осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.