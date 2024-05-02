Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Засуджено командира армії РФ, який наказував стріляти по авто з цивільними в Харкові arrow

Засуджено командира армії РФ, який наказував стріляти по авто з цивільними в Харкові

2 травня 2024 15:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Засуджено командира армії РФ, який наказував стріляти по авто з цивільними в Харкові
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харківській області до довічного увʼязнення засуджено командира російської батальйонно-тактичної групи, який в перший день вторгнення наказував стріляти по автомобілях з цивільними на кільцевій дорозі Харкова. Окрім цивільних, загинув військовослужбовець Російської Федерації, який відмовився виконати злочинний наказ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у четвер, 2 травня.

Читайте також:

Наказав стріляти в цивільних 

Суд визнав винним 49-річного російського військового у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. 

Прокурорам вдалося довести, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ спільно з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області РФ, де дізнався про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України. Перед 24 лютого 2022 року фігуранта було призначено командиром батальйонно-тактичної групи (БТГр).

прокуратура
Російський військовий злочинець. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обставини російського злочину

"Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Вранці 24 лютого цивільним  особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові ЗС РФ наказали розвернутися та залишити вказане місце", — повідомили в прокуратурі.

Люди не виконали вказівки та просили надати їм можливість проїхати, щоб перебратися у більш безпечне місце. Тоді російський командир наказав прицільно стріляти по автомобілях з цивільними. 

Відмовилися виконати наказ

В прокуратурі зазначили, що деякі російські військові відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти.

"51-річна мати з 29-річною донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинний наказ свого командира", — розповіли в прокуратурі.

Загарбники почали стріляти і по своїх товаришах, і по жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятуватися. 

вбитий російський військовий
Вбитий російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області росіяни скинули вибухівку на цивільну вантажівку. Внаслідок цього злочину загарбників загинув водій.

У результаті нічного ракетного обстрілу Харкова з боку ворожих сил загинули 6 осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

війна
Харків
Україна
Харківська ОДА
прокуратура
військові злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри