На Харьковщине осудили наводчика танковых колонн ВСУ

Осужден наводчик РФ, "охотившийся" на танки ВСУ на Харьковщине
На Харьковщине к семи годам лишения свободы приговорили местного жителя, который собирал разведданные об украинских танковых подразделениях. Мужчина передавал информацию врагу через прокремлевские Telegram-каналы, восхваляя российскую армию и глорифицируя Путина. Служба безопасности Украины сорвала его планы, задержав при попытке передачи данных.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Семь лет тюрьмы за наводку на танки ВСУ
Благодаря собранным доказательствам СБУ реальный срок получил 46-летний житель харьковского пригорода, который активно поддерживал российскую агрессию. Он следил за перемещением подразделений Сил обороны в направлении передовой и собирал данные о маршрутах и количестве украинских танков. Кроме этого, злоумышленник пытался установить места обслуживания и ремонта тяжелой бронетехники.
"Рашисты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в частности на Купянском направлении. В марте прошлого года СБУ задержала информатора при попытке передать разведданные", — сообщили в спецслужбе.
Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения РФ мужчина переехал на Полтавщину, где начал инициативно искать контакты с российскими спецслужбами. Он публиковал пропагандистские посты в прокремлевских чатах, за что получил предложение сотрудничества и список разведывательных задач.
Для сбора информации он использовал знакомых из Харьковщины, выпытывая данные под видом дружеских разговоров, а также распространял антиукраинские сообщения, называя жизнь в Украине "оккупацией" и ожидая прихода российских войск. Суд признал его виновным по статьям 114-2 и 436-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде семи лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что в Харькове суд вынес приговор последнему участнику оперативно-боевой группы российского ГРУ, причастной к подрыву автомобиля с украинским военным летом прошлого года. Предатель проведет за решеткой 15 лет.
Ранее мы также информировали, что в Николаеве разоблачили жителя, который выявлял места дислокации подразделений ВСУ и передавал эту информацию ФСБ для корректировки вражеских ударов. Служба безопасности Украины задержала его.
