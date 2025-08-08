Видео
Главная Харьков Осужден наводчик РФ, "охотившийся" на танки ВСУ на Харьковщине

Осужден наводчик РФ, "охотившийся" на танки ВСУ на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:39
На Харьковщине осудили наводчика танковых колонн ВСУ
Задержание наводчика РФ. Фото: СБУ

На Харьковщине к семи годам лишения свободы приговорили местного жителя, который собирал разведданные об украинских танковых подразделениях. Мужчина передавал информацию врагу через прокремлевские Telegram-каналы, восхваляя российскую армию и глорифицируя Путина. Служба безопасности Украины сорвала его планы, задержав при попытке передачи данных.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Семь лет тюрьмы за наводку на танки ВСУ

Благодаря собранным доказательствам СБУ реальный срок получил 46-летний житель харьковского пригорода, который активно поддерживал российскую агрессию. Он следил за перемещением подразделений Сил обороны в направлении передовой и собирал данные о маршрутах и количестве украинских танков. Кроме этого, злоумышленник пытался установить места обслуживания и ремонта тяжелой бронетехники.

"Рашисты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в частности на Купянском направлении. В марте прошлого года СБУ задержала информатора при попытке передать разведданные", — сообщили в спецслужбе.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения РФ мужчина переехал на Полтавщину, где начал инициативно искать контакты с российскими спецслужбами. Он публиковал пропагандистские посты в прокремлевских чатах, за что получил предложение сотрудничества и список разведывательных задач.

Для сбора информации он использовал знакомых из Харьковщины, выпытывая данные под видом дружеских разговоров, а также распространял антиукраинские сообщения, называя жизнь в Украине "оккупацией" и ожидая прихода российских войск. Суд признал его виновным по статьям 114-2 и 436-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде семи лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харькове суд вынес приговор последнему участнику оперативно-боевой группы российского ГРУ, причастной к подрыву автомобиля с украинским военным летом прошлого года. Предатель проведет за решеткой 15 лет.

Ранее мы также информировали, что в Николаеве разоблачили жителя, который выявлял места дислокации подразделений ВСУ и передавал эту информацию ФСБ для корректировки вражеских ударов. Служба безопасности Украины задержала его.

СБУ ВСУ танки Харьков армия РФ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
