На Харківщині засудили навідника танкових колон ЗСУ

На Харківщині до семи років позбавлення волі засудили місцевого мешканця, який збирав розвіддані про українські танкові підрозділи. Чоловік передавав інформацію ворогу через прокремлівські Telegram-канали, вихваляючи російську армію та глорифікуючи Путіна. Служба безпеки України зірвала його плани, затримавши на спробі передачі даних.

Сім років в’язниці за навідку на танки ЗСУ

Завдяки зібраним доказам СБУ реальний термін отримав 46-річний житель харківського передмістя, який активно підтримував російську агресію. Він стежив за переміщенням підрозділів Сил оборони в напрямку передової та збирав дані про маршрути і кількість українських танків. Окрім цього, зловмисник намагався встановити місця обслуговування та ремонту важкої бронетехніки.

"Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, зокрема на Куп’янському напрямку. У березні минулого року СБУ затримала інформатора під час спроби передати розвіддані", — повідомили у спецслужбі.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік переїхав на Полтавщину, де почав ініціативно шукати контакти з російськими спецслужбами. Він публікував пропагандистські пости в прокремлівських чатах, за що отримав пропозицію співпраці та список розвідувальних завдань.

Для збору інформації він використовував знайомих з Харківщини, випитуючи дані під виглядом дружніх розмов, а також поширював антиукраїнські дописи, називаючи життя в Україні "окупацією" та очікуючи на прихід російських військ. Суд визнав його винним за статтями 114-2 та 436-2 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

