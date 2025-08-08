На Харківщині засудили навідника танкових колон ЗСУ

Засуджено навідника РФ, який "полював" на танки ЗСУ на Харківщині
На Харківщині до семи років позбавлення волі засудили місцевого мешканця, який збирав розвіддані про українські танкові підрозділи. Чоловік передавав інформацію ворогу через прокремлівські Telegram-канали, вихваляючи російську армію та глорифікуючи Путіна. Служба безпеки України зірвала його плани, затримавши на спробі передачі даних.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Сім років в’язниці за навідку на танки ЗСУ
Завдяки зібраним доказам СБУ реальний термін отримав 46-річний житель харківського передмістя, який активно підтримував російську агресію. Він стежив за переміщенням підрозділів Сил оборони в напрямку передової та збирав дані про маршрути і кількість українських танків. Окрім цього, зловмисник намагався встановити місця обслуговування та ремонту важкої бронетехніки.
"Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, зокрема на Куп’янському напрямку. У березні минулого року СБУ затримала інформатора під час спроби передати розвіддані", — повідомили у спецслужбі.
Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік переїхав на Полтавщину, де почав ініціативно шукати контакти з російськими спецслужбами. Він публікував пропагандистські пости в прокремлівських чатах, за що отримав пропозицію співпраці та список розвідувальних завдань.
Для збору інформації він використовував знайомих з Харківщини, випитуючи дані під виглядом дружніх розмов, а також поширював антиукраїнські дописи, називаючи життя в Україні "окупацією" та очікуючи на прихід російських військ. Суд визнав його винним за статтями 114-2 та 436-2 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді семи років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Харкові суд виніс вирок останньому учаснику оперативно-бойової групи російського ГРУ, причетної до підриву автомобіля з українським військовим улітку минулого року. Зрадник проведе за ґратами 15 років.
Раніше ми також інформували, що у Миколаєві викрито мешканця, який виявляв місця дислокації підрозділів ЗСУ та передавав цю інформацію ФСБ для коригування ворожих ударів. Служба безпеки України затримала його.
