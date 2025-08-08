Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Засуджено навідника РФ, який "полював" на танки ЗСУ на Харківщині

Засуджено навідника РФ, який "полював" на танки ЗСУ на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:39
На Харківщині засудили навідника танкових колон ЗСУ
Затримання навідника РФ. Фото: СБУ

На Харківщині до семи років позбавлення волі засудили місцевого мешканця, який збирав розвіддані про українські танкові підрозділи. Чоловік передавав інформацію ворогу через прокремлівські Telegram-канали, вихваляючи російську армію та глорифікуючи Путіна. Служба безпеки України зірвала його плани, затримавши на спробі передачі даних.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Сім років в’язниці за навідку на танки ЗСУ

Завдяки зібраним доказам СБУ реальний термін отримав 46-річний житель харківського передмістя, який активно підтримував російську агресію. Він стежив за переміщенням підрозділів Сил оборони в напрямку передової та збирав дані про маршрути і кількість українських танків. Окрім цього, зловмисник намагався встановити місця обслуговування та ремонту важкої бронетехніки.

"Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, зокрема на Куп’янському напрямку. У березні минулого року СБУ затримала інформатора під час спроби передати розвіддані", — повідомили у спецслужбі.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік переїхав на Полтавщину, де почав ініціативно шукати контакти з російськими спецслужбами. Він публікував пропагандистські пости в прокремлівських чатах, за що отримав пропозицію співпраці та список розвідувальних завдань.

Для збору інформації він використовував знайомих з Харківщини, випитуючи дані під виглядом дружніх розмов, а також поширював антиукраїнські дописи, називаючи життя в Україні "окупацією" та очікуючи на прихід російських військ. Суд визнав його винним за статтями 114-2 та 436-2 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді семи років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, що у Харкові суд виніс вирок останньому учаснику оперативно-бойової групи російського ГРУ, причетної до підриву автомобіля з українським військовим улітку минулого року. Зрадник проведе за ґратами 15 років.

Раніше ми також інформували, що у Миколаєві викрито мешканця, який виявляв місця дислокації підрозділів ЗСУ та передавав цю інформацію ФСБ для коригування ворожих ударів. Служба безпеки України затримала його.

СБУ ЗСУ танки Харків армія РФ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації