Задержаны двое специалистов, которые передавали врагу карты газовых сетей на Харьковщине

Работник АО "Харьковгаз". Иллюстрированное фото: АО "Харьковгаз" / Facebook

Правоохранители задержали двух человек, бывших служащих филиала "Харьковгаз", подозреваемых в передаче врагу важных картографических данных газовых сетей. Колаборантам грозит от десяти до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

По данным следствия, один из них возглавлял Хозяйственное общество "Газовая служба" во время оккупации города, получая за это вознаграждение в размере 55 тысяч рублей. Второй подозреваемый занимал должность главного инженера в указанном псевдопредприятии и получал заработную плату в размере 48 тысяч рублей.

Подозреваемый бывший работник филиала "Харьковгаз". Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Подозреваемые установили и руководили деятельностью псевдопредприятия, мобилизуя подчиненных для выполнения задач. Оба злоумышленника передали российским представителям карты газовых сетей Харьковской области, что давало агрессору возможность корректировать обстрелы и наносить ущерб мирному населению, препятствуя восстановлению газоснабжения в дома и другие объекты.

Подозреваемый бывший работник филиала "Харьковгаз". Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"Эти данные помогали агрессору корректировать обстрелы с целью нанесения наибольшего ущерба Украине, террору местного населения, лишая возможности возобновить газоснабжение жилых домов и административных зданий", — рассказывают в прокуратуре.

После освобождения города оба пособника врага пытались избежать ответственности, направляя свои шаги сначала в Волчанск, а затем скрываясь в Харькове. Правоохранители задержали их, а суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам по статье "пособничество государству-агрессору в группе лиц, привлеченного к совершению преступления без предвидения двух исполнителей".

Напомним, что в Харьковской области задержали коллаборанта, который добровольно работал на оккупантов .

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