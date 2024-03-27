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Нанес ущерб уничтожением здоровых деревьев — в Харькове будут судить мастера лесхоза

27 марта 2024 13:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нанес ущерб уничтожением здоровых деревьев — в Харькове будут судить мастера лесхоза
Задержание мастера лесхоза в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мастер лесхоза в Харьковской области обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Он выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных деревьев, но вместе с сухостоем спилили и абсолютно здоровые деревья, что привело к ущербу в 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 27 марта.

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Что известно о деле

Правоохранители рассказали, что обвиняемый — мастер лесхоза Зачепиловского лесничества государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство", который не осуществил государственный контроль за соблюдением требований лесного законодательства и не обеспечил охрану леса от незаконных рубок.

По данным следствия, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья.

"В свою очередь мастер леса "закрыл глаза". Обвиняемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину", — сообщили в прокуратуре.

Известно, что незаконно было вырублено более полусотни деревьев, а ущерб государству из-за служебной халатности обвиняемого составляет более 600 тысяч гривен.

Какое наказание ждет мастера лесхоза

Мастера лесхоза будут судить в Красноградском районном суде Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Напомним, недавно на Харьковщине задержали коллаборанта, который корректировал российские атаки в обход ПВО. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали депутатов Сумского облсовета, предлагавших руководству города взятку. Таким образом, они хотели "согласовать" кандидатуру руководителя одной из больниц.

Харьков
полиция
деньги
деревья
лес

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