Нанес ущерб уничтожением здоровых деревьев — в Харькове будут судить мастера лесхоза

Задержание мастера лесхоза в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Мастер лесхоза в Харьковской области обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Он выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных деревьев, но вместе с сухостоем спилили и абсолютно здоровые деревья, что привело к ущербу в 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 27 марта.

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Что известно о деле

Правоохранители рассказали, что обвиняемый — мастер лесхоза Зачепиловского лесничества государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство", который не осуществил государственный контроль за соблюдением требований лесного законодательства и не обеспечил охрану леса от незаконных рубок.

По данным следствия, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья.

"В свою очередь мастер леса "закрыл глаза". Обвиняемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину", — сообщили в прокуратуре.

Известно, что незаконно было вырублено более полусотни деревьев, а ущерб государству из-за служебной халатности обвиняемого составляет более 600 тысяч гривен.

Какое наказание ждет мастера лесхоза

Мастера лесхоза будут судить в Красноградском районном суде Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Напомним, недавно на Харьковщине задержали коллаборанта, который корректировал российские атаки в обход ПВО. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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