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Завдав збитків знищенням здорових дерев — у Харкові судитимуть майстра лісгоспу

27 березня 2024 13:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Завдав збитків знищенням здорових дерев — у Харкові судитимуть майстра лісгоспу
Затримання майстра лісгоспу у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Майстер лісхозу у Харківській області обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Він видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних дерев, але разом із сухостоєм спиляли й абсолютно здорові дерева, що призвело до збитків на 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 27 березня. 

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Що відомо про справу

Правоохоронці розповіли, що обвинувачений — майстер лісхозу Зачепилівського лісництва державного підприємства "Красноградське лісове господарство", який не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок.  

За даними слідства, лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих, ослаблених дерев. Але разом із сухостоєм спиляли й абсолютно здорові дерева.

"Своєю чергою майстер лісу "заплющив на це очі". Обвинувачений  проігнорував свої посадові обов’язки, дозволивши таким чином спиляти та вивезти з лісу цінну деревину", — повідомили в прокуратурі.

Відомо, що незаконно було вирубано понад пів сотні дерев, а збитки державі через службову недбалість обвинуваченого становлять понад 600 тисяч гривень.

Яке покарання чекає на майстра лісхозу

Майстра лісхозу судитимуть у Красноградському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині затримали колаборанта, який коригував російські атаки в обхід ППО. Йому загрожує 15 років в'язниці з конфіскацією майна. 

Також ми писали, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста хабар. Таким чином вони хотіли "погодити" кандидатуру очільника однієї з лікарень.

Харків
поліція
гроші
дерева
ліс

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