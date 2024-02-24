Разрушенный дом на Северной Салтовке в Харькове. Архивное фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Два года войны оставили свой след в Харькове, изуродовав город, который отличался своим архитектурным наследием и культурным богатством. Ущерб за этот период не ограничился только материальными потерями, но и существенным изменением пространства и переоценкой безопасности. О том, какие изменения претерпел Харьков за два года полномасштабной войны — читайте в материале Новини.LIVE

Разрушения Харькова

Более 20 тысяч объектов повреждены или разрушены в результате российской агрессии. Это не только жилищные дома, но также более половины школ и учебных заведений, треть культурных и архитектурных учреждений, а также более половины медицинских учреждений. Детские сады, школы и профессионально-технические учебные заведения попали под удар войны, оставляя глубокий след на образовательной системе города.

Разрушенный в результате обстрела корпус ХНУ имени В. Н. Каразина. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Разрушенное здание в результате обстрела по улице Свободы в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Разрушенное в результате обстрела здание Харьковской ОВА. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Разрушенное в результате обстрела здание по площади Конституции в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Разрушенное в результате обстрела здание Харьковского городского совета. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Разрушенное в результате обстрела здание по улице Сумской в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE 1/6 _ 6

Наиболее шокирующими являются статистические данные об уничтожении жилых домов и памятников культурного наследия. Приблизительно 4,5 тысячи жилых домов подвергались огню и разрушены, а 216 объектов культурного наследия понесли невосполнимые потери.

Переименование в городе

В контексте потерь не только физических структур, но и идентичности города, важным становится аспект переформатирования топонимического пространства. Смена имен и переименование улиц стали своеобразным выражением сопротивления и желания обновления национальной идентичности. Названия улиц стали не только историческими указателями, но символами памяти и героизма.

С инициативой о деколонизации, вступившей в силу 27 июля того же года, Харьков начал новый этап в переименовании улиц. За время, прошедшее до 27 декабря, уже 125 улиц изменили свои названия, что составляет более 20% всех планируемых переименований 530 топонимов.

Относительно важных изменений одним из наиболее символических стало переименование улицы Пушкина по имени Григория Сковороды. Этот шаг стал важным этапом в преодолении существующего барьера в топонимной политике города. Мэр Игорь Терехов указал на это во время всеукраинского телемарафона, отмечая, что это не только изменение названия улицы, но и важный акт восстановления национального достоинства. Однако произошло это переименование только после обстрела жилых домов по еще улице Пушкинской.

Разрушенное в результате обстрела здание по улице Г. Сковороды (бывшая Пушкинская) в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Харьков не просто переживает войну — он переформатировал свою идентичность, неся потери и одновременно определяя новое направление развития. Изменения в городе становятся не только свидетельством потерь, но и свидетельством силы и значимости общества восстанавливать свой дом и историю.

Напомним, что мы опросили харьковчан о том, как изменилась их жизнь за два года войны.

Также мы писали об Аллее Славы воинов на харьковском кладбище.