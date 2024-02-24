Зруйнований дім на Північній Салтівці у Харкові. Архівне фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Два роки війни залишили свій слід у Харкові, спаплюживши місто, яке відзначалося своєю архітектурною спадщиною та культурним багатством. Збитки тут за цей період не обмежилися лише матеріальними втратами, але й суттєвою зміною простору та переоцінкою безпеки. Про те, яких змін зазнав Харків за два роки повномасштабної війни — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Руйнування Харкова

Понад 20 тисяч об'єктів пошкоджено або зруйновано внаслідок російської агресії. Це не лише житлові будинки, але також понад половина шкіл та закладів освіти, третина культурних та архітектурних закладів, а також понад половина медичних закладів. Дитячі садки, школи та професійно-технічні навчальні заклади потрапили під удар війни, лишаючи глибокий слід на освітній системі міста.

Зруйнований внаслідок обстрілу корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна у Харкові. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Зруйнована будівля внаслідок обстрілу по вулиці Свободи у Харкові. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля Харківської ОВА у Харкові. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля по площі Конституції у Харкові. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля Харківської міської ради. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля по вулиці Сумській у Харкові. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE 1 / 6

Найбільш шокуючими є статистичні дані про знищення житлових будинків та пам'яток культурної спадщини. Приблизно 4,5 тисячі житлових будинків горіли та були зруйновані, а 216 об'єктів культурної спадщини зазнали непоправних втрат.

Перейменування у місті

У контексті втрат не лише фізичних структур, але й ідентичності міста важливим стає аспект переформатування топонімічного простору. Зміна імен та перейменування вулиць стали своєрідним вираженням опору та бажання відновлення національної ідентичності. Назви вулиць стали не лише історичними вказівниками, а й символами пам'яті та героїзму.

З ініціативою про деколонізацію, яка набула чинності 27 липня того ж року, Харків розпочав новий етап в перейменуванні вулиць. За час, що пройшов до 27 грудня, вже 125 вулиць змінили свої назви, що складає більше 20% від усіх планованих перейменувань 530 топонімів.

Щодо важливих змін, однією з найбільш символічних стало перейменування вулиці Пушкіна на Григорія Сковороди. Цей крок став важливим етапом в подоланні існуючого бар'єру в топонімічній політиці міста. Міський голова Ігор Терехов вказав на це під час всеукраїнського телемарафону, зазначаючи, що це не тільки зміна назви вулиці, а й важливий акт відновлення національної гідності. Проте сталося це перейменування лише після обстрілу житлових будинків по ще вулиці Пушкінській.

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля по вулиці Г. Сковороди (колишня Пушкінська) у Харкові. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Харків не просто переживає війну – він переформатував свою ідентичність, зазнаючи втрат і водночас визначаючи новий напрямок розвитку. Зміни в місті стають не лише свідченням втрат, але й свідченням сили та визначеності громади відновлювати свій дім та історію.

Нагадаємо, що ми опитали харків'ян про те, як змінилось їхнє життя за два роки війни.

Також ми писали про Алею Слави воїнів на харківському кладовищі.