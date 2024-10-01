Прогноз погоды в Харькове на 2 октября от синоптиков.

Люди гуляют в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Погода в Харькове в среду, 2 октября, ожидается облачной. Осадков в течение суток не предполагается.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области

2 октября в Харьковской области прогнозируется переменная облачность, но день обещает быть без осадков. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 °C ночью, а днем потеплеет до +20...+25 °C.

В Харькове тоже будет сухо и солнечно. Ветер с юго-востока будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +9...+11 °C, а днем — +23...+25 °C.

Прогноз пожарной опасности на 2-4 октября

С 2 по 4 октября погодные условия могут повысить риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников огня.

Прогноз пожарной опасности. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, в Киеве и области 2 октября синоптики прогнозируют облачную погоду. Осадков не ожидается, однако ночью температура воздуха опустится до низких отметок.

Также синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в октябре.