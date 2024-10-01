Прогноз погоди в Харкові на 2 жовтня від синоптиків

Збиватиме з ніг — синоптики попередили про небезпечний вітер у Харкові завтра
Погода в Харкові у середу, 2 жовтня, очікується хмарною. Опадів протягом доби не передбачається.
Про це повідомило пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області
2 жовтня на Харківщині прогнозується мінлива хмарність, але день обіцяє бути без опадів. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від +8 °C до +13 °C вночі, а вдень потеплішає до +20...+25 °C.
У Харкові також буде сухо та сонячно. Вітер з південного сходу дутиме з швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +9...+11°C, а вдень — +23...+25°C.
Прогноз пожежної небезпеки на 2-4 жовтня
Із 2 по 4 жовтня погодні умови можуть підвищити ризик виникнення та поширення пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел вогню.
Нагадаємо, у Києві та по області 2 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.
Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, якою буде погода у жовтні.
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