Прогноз погоди в Харкові на 2 жовтня від синоптиків

Люди гуляють у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові у середу, 2 жовтня, очікується хмарною. Опадів протягом доби не передбачається.

Про це повідомило пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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2 жовтня на Харківщині прогнозується мінлива хмарність, але день обіцяє бути без опадів. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від +8 °C до +13 °C вночі, а вдень потеплішає до +20...+25 °C.

У Харкові також буде сухо та сонячно. Вітер з південного сходу дутиме з швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +9...+11°C, а вдень — +23...+25°C.

Прогноз пожежної небезпеки на 2-4 жовтня

Із 2 по 4 жовтня погодні умови можуть підвищити ризик виникнення та поширення пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел вогню.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, у Києві та по області 2 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.

Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, якою буде погода у жовтні.