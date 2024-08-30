Авиаудар по Харькову 30 августа – Зеленский эмоционально обратился к партнерам

Последствия авиаудара по Харькову. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на российский авиаудар по Харькову в пятницу, 30 августа. Он призвал партнеров неотложно разрешить атаковать российские аэродромы у границы с Украиной.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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Зеленский отреагировал на авиаудар по Харькову

По его словам, все службы задействованы в спасательной операции.

"Просто по людям, по обычным домам. Удар, которого не было бы, если бы у наших сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор", — сказал он.

По словам главы государства, это совершенно справедливая потребность.

"Нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", — подчеркнул Зеленский.