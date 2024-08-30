Авіаудар по Харкову 30 серпня — Зеленський емоційно звернувся до партнерів

Наслідки авіаудару по Харкову. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на російський авіаудар по Харкову у п'ятницю, 30 серпня. Він закликав партнерів невідкладно дозволити атакувати російські аеродроми біля кордону з Україною.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський відреагував на авіаудар по Харкову

За його словами, наразі всі служби задіяні в рятувальній операції.

"Просто по людях, по звичайних будинках. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор", — сказав він.

За словами глави держави, це абсолютно справедлива потреба.

"Немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", — наголосив Зеленський.