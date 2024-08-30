Россияне попали в многоэтажку в Харькове — есть погибшие

Россияне попали в многоэтажку в Харькове. Фото: скриншот

В пятницу, 30 августа, россияне нанесли удар по Харькову. Оккупанты попали в многоэтажку, там есть разрушения и погибшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По словам Терехова, было попадание в жилой дом в Индустриальном районе.

"В Индустриальном районе имеем попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичные разрушения. В горящей многоэтажке уже двое погибших", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне ударили по Немышлянскому району Харькова.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены", — отметил Терехов.