Россияне попали в многоэтажку в Харькове — есть погибшие

Удар по Харькову — россияне попали в многоэтажку, есть погибшие
30 августа 2024 16:00
Россияне попали в многоэтажку в Харькове. Фото: скриншот
В пятницу, 30 августа, россияне нанесли удар по Харькову. Оккупанты попали в многоэтажку, там есть разрушения и погибшие.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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По словам Терехова, было попадание в жилой дом в Индустриальном районе.
"В Индустриальном районе имеем попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичные разрушения. В горящей многоэтажке уже двое погибших", — говорится в сообщении.
Кроме того, россияне ударили по Немышлянскому району Харькова.
"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены", — отметил Терехов.
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