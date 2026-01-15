Зеленский поблагодарил Харьков за стабильную работу энергосферы в кризисных условиях

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 января, похвалил власти Харькова за ответственный подход в организации работы энергосферы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Благодарен областной и городской власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах", — подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что взяли в работу запросы от Днепропетровской области. Кроме того, украинский лидер поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине.

"Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация на Сумщине — стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов поручил оказать всю возможную помощь другим городам из-за российских атак на энергообъекты.

А сегодня Зеленский провел энергетический селектор. В частности, он анонсировал новые решения по комендантскому часу.