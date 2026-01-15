Відео
Зеленський подякував Харкову за роботу енергосфери у НС

Зеленський подякував Харкову за роботу енергосфери у НС

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 16:11
Зеленський подякував Харкову за стабільну роботу енергосфери в кризових умовах
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, владі Харкова за відповідальний підхід в організації роботи енергосфери.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський подякував Харкову

"Вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах", — наголосив глава держави.

Він повідомив, що взяли в роботу запити від Дніпропетровської області. Крім того, український лідер доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині.

"Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині — стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот
null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов доручив надати всю можливу допомогу іншим містам через російські атаки на енергообʼєкти.

А сьогодні Зеленський провів енергетичний селектор. Зокрема, він анонсував нові рішення щодо комендантської години.

Володимир Зеленський Харків електроенергія Харківська область енергосистема
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
