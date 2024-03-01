Зеленский пока не советует украинцам возвращаться в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 марта, с рабочей поездкой посетил Харьков. Украинский лидер заявил, что пока не советует харьковчанам возвращаться в город по эвакуации.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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Харьков недостаточно защищен

"Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так", — отметил Президент.

По его словам, когда у Харькова будет полноценная защита от российских атак — люди получат соответствующие сигналы от военных.

"Если мы будем мощно защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, обязательно будут сигналы от меня и наших военных", — заметил глава государства.

Он добавил, что нужно оттеснять россиян от города как можно дальше, чтобы снизить риск обстрелов Харькова.

Напомним, Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посетил Харьков. Там они осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов города.

Также президент сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов. К тому же, он заявил, что уже в этом году в небе будут истребители F-16.