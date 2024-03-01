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Зеленський поки не радить українцям повертатися до Харкова

1 березня 2024 22:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський поки не радить українцям повертатися до Харкова
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 березня, з робочою поїздкою відвідав Харків. Український лідер заявив, що поки не радить харків'янам повертатися до міста з евакуації.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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Харків недостатньо захищений

"Що стосується повернення харків'ян. Розумієте, я не вважаю, що зараз Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так", — зазначив Президент.

За його словами, коли Харків матиме повноцінний захист від російських атак — люди отримають відповідні сигнали від військових.

"Якщо ми будемо потужно захищені, і я б навіть сказав: не якщо, а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових", — зауважив глава держави.

Він додав, що треба відтісняти росіян від міста якомога далі, аби зменшити ризик обстрілів Харкова.

Нагадаємо, Зеленський разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав Харків. Там вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів міста.

Також президент повідомив про новий пакет військової допомоги від Нідерландів. До того ж він заявив, що вже цього року в небі будуть винищувачі F-16.

Харків
українці
евакуація
ППО
війна в Україні

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