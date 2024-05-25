Зеленский сообщил о соотношении потерь украинцев и россиян во время харьковского прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о соотношении потерь украинцев и российских оккупантов во время харьковского прорыва. По его словам, речь идет об одном защитнике к восьми захватчикам.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ORDA News.

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Зеленский отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично на понимание человеческой жизни.

"Ручки свои маленькие он не отмоет от этого кровопролития. В любом случае будет справедливый ответ. Вопрос в том, чтобы мир "не посыпался", — добавил он.

Напомним, продолжаются 822 сутки широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают попытки продвинуться вперед, однако бойцы ВСУ отбивают атаки врага и укрепляют свои рубежи.

Также 24 мая Зеленский провел совещание в Харькове. Главе государства доложили о возобновлении поврежденной энергетической инфраструктуры.