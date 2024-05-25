Зеленский сообщил о соотношении потерь украинцев и россиян во время харьковского прорыва
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о соотношении потерь украинцев и российских оккупантов во время харьковского прорыва. По его словам, речь идет об одном защитнике к восьми захватчикам.
Об этом украинский лидер сказал в интервью ORDA News.
Потери во время наступления РФ на Харьковскую область
Зеленский отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично на понимание человеческой жизни.
"Ручки свои маленькие он не отмоет от этого кровопролития. В любом случае будет справедливый ответ. Вопрос в том, чтобы мир "не посыпался", — добавил он.
Напомним, продолжаются 822 сутки широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают попытки продвинуться вперед, однако бойцы ВСУ отбивают атаки врага и укрепляют свои рубежи.
Также 24 мая Зеленский провел совещание в Харькове. Главе государства доложили о возобновлении поврежденной энергетической инфраструктуры.
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